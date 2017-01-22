Anayurt Gazetesi

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Astsubaylar and içti
Çin ekonomisi büyüdü
Terör propagandasına 8 gözaltı
Türkiye’yi ziyaret edecek
Dev şirketler iyimser...
Bombalı araç saldırısında 5 asker şehit oldu
Bu görüntü isyan ettirdi
Meclise yakışmadı!
Genetik çalışmamız ABD’de yapılacak
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Kamplarda Cihatçı tedirginliği
Kadın taksici aranıyor
Bedensel eksikliği engel olmadı
Kış ayında biber yetiştirilecek
Çalışan anneye parasal destek
İşçilerini ortak etti
Faiz lobisi semirdi!
İkili eğitimi kaldıracağız
Sekin’in çocukları takdir aldı
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TÜMÜ
37 polis gözaltına alındı
37 polis gözaltına alındı
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ABD ekonomisi iyi bir hızda ilerliyor
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AnKARa'ya öyle yakışıyor ki kar…
Yüzyıllık kütüklerin yolculuğu
Gençlerbirliği grup liderliğini garantiledi
Arıcılar hedefine ulaşamadı
Minikler anlattı, büyükler dinledi
TÜRKİYE
Sümerbank arazisi yine satışa çıkarıldı
Kaçak muayenehaneye baskın
Çocuklarımız silah değil kalem tutsun
Erzurum yatırımı katladı!
Erzincan’a medikal ilaç tesisi
Muhtaçlara rekor yardım
Hem Vali hem de Başkan!
EGO durakları işgal altında
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Üniversite-sanayi kol kola büyüyecek
Sincan çözüm üretiyor
Engelli çocuklar karla buluştu
DIŞ HABERLER
New York’ta Trump karşıtı gösteri
Trump, New York'ta Robert De Niro, Mark Ruffalo, Alec Baldwin gibi ünlülerin katıldığı gösteride protesto edildi
ABD’ye Astana davetiyesi ulaştı
Merkel Türkiye’ye geliyor
Rusya, Astana görüşmelerinden umutlu
Senegal askeri Gambiya’da
EKONOMİ
Sicil affı esnafı rahatlatacak
Sürücülerin düşmanı cep telefonları
Newjoy, ilk AVM mağazasını Armada’da açtı
Orka, Amman’da flagship mağaza açtı
BCCT’nin ticari köprüsü güç veriyor
Case IH, ürünlerini çiftçilerle buluşturdu
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Tümü
Meclis yine karıştı!
Öğrenciler ilk kez karla buluştu
Sosyal medyada tanıdı, yardımına koştu
Portakal içinde pişen ‘Türk Kahvesi'
33 yıl sonra ellerine kavuştu
SPOR
İyi bir müsabaka bizi bekliyor
Üzülmez’den kadro dışı açıklaması
Maya'dan TVF Başkanı’na ziyaret
Plaj voleybolunda Alemo ile devam
Ankaragücü’nde transfer
Süper Lig’de 18. hafta
Galibiz, mutluyuz
Şenlikler barışa katkı sunacak
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Fenerli başkan Beşiktaşlılar Derneği’nde
Büyükşehir kürsüden inmiyor
Tekirdağspor iyi yerlere gelecek
MAGAZİN
Erciyes sizi bekliyor
Unutulmaz bir kış tatili yaşamak istiyorsanız, Türkiye’nin Alpleri konumunda olan Erciyes, sizi tüm görkemiyle ağırlamaya hazır.
İstanbul’u salladılar
Ekranların yeni ikilisi
Özgünlükler yılı
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Hadise yerini Bengü’ye bıraktı
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Şarkılarım dikkat çekici
▪
Ankara’nın lezzet durakları
KÜLTÜR-SANAT
Filme doyacağız
Samsunlu şiiri sevdi
Yaşı küçük, hüneri büyük
Nilüfer'de Nakış Aşkı
Demokrasi ve insan hakları
Haşhaşiler ve Alamut
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