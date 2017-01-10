Anayurt Gazetesi

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İşbirliği güçlendirilecek
Kar tatili uzadı
FETÖ/PDY operasyonu: 40 gözaltı
Taksiciyi darbedip aracını yaktılar
Şehit düştüğü yer karanfillerle doldu
"Sığınma hakkı teröristlere altın tepside sunuluyor"
Neden bu kin ve düşmanlık?
ABD’ye uyarı
Parçalanmaya izin vermeyin
CHP 'Mahalle Baskısı' yapıyor
Hedef sağlıklı bireyler
Aydemir Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı
Firari FETÖ’cü ABD’de rektör atandı
Yürüme kurallarına uyun
Milyoner sayısı arttı
Eskimo yöntemiyle balık avı
Kazak öremeyene diploma yok!
İşverene destek!
Mesai saatleri 15.30'a çekildi
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Pazar yerinin çatısı çöktü
Tedavisi yoğun bakımda sürüyor
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Facianın 4'üncü yılı...
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Teröre yatırımlarla karşılık veriliyor
Polisler tatlıyla karşılandı
Artık top oynayabilecek
Derede mahsur kalan iki kadın kurtarıldı
Basın özgürlüğü korunmalı ve geliştirilmeli
AK Parti çözüm üretiyor
Suriyeli öğrenciler giydirildi
Tercihimiz yerli malı makine
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Kayak festivali başlıyor
Elazığ turizmle kalkınacak
Belediyeden hayvancılığa destek geldi
DIŞ HABERLER
Her konuyu müzakereye hazırız
Esed, Astana'da düzenlenecek görüşmelerde her konuyu müzakere etmeye hazır olduklarını söyledi
Çin’den Trump’a ‘intikam’ uyarısı
Meksika’da zam protestoları
Parlamentodan cezai karar
Maaşlar yüzde 50 arttı
EKONOMİ
Türk kahvesinden diziler ile giriş
Sanayi üretimi Kasım’da değişmedi
Enerji tasarruflu teknolojiler şart
Çiftçiyi eğitimle, bilgiyle buluşturmalıyız
E-ticarete kar bereketi
Otomotiv, 11 yıl ihracatının şampiyonu oldu
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Soğuk hava sert vurdu
Okulda doğal yaşamı öğreniyorlar
Sarıyer'de pazar yerinin çatısı çöktü
Kızak Şenliği'nde şehitler unutulmadı
Dükkanın kapısını kedilere açtı
SPOR
Zirvedekiler ikinci yarıya iyi başlıyor
Mehmet Ekici savaşı
Milli takıma, 40 yıllık tecrübesini verecek
Şampiyonlar Ligi’nde Türk derbisi
Ovacık'ın Umut'u hedef büyüttü
Halkbank kupa peşinde
Bursaspor’da transfer atağı
Ziraat Bankası Balıkesir'de
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Amatör maçlara kar engel olmadı
Muratpaşa’nın Melekleri sıkı hazırlanıyor
Çerkezköy 1911 spor transfere devam
MAGAZİN
SAKÜDER Ankara Sanat Buluşması
ÇSM, 6. Uluslararası Ankara Sanat Buluşması Resim Sergisi ve 2017 Plastik Sanatlar Sanat Ödülleri törenine ev sahipliği yaptı.
Erkekler daha çok katkı sağladı
Mine Kalpakçıoğlu dolabını açtı
İkizlerim olsun istiyorum
▪
Kendi filmini beğenmemiş
▪
Sinemacı kadınlar !f İstanbul’da
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Kış hamilelerine özel tüyolar
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Yaşar’a Avrupa’dan teşekkür var
Pansiyonum güzel evim
Vezirköprü kitapla buluştu
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Bale kurslarına kayıtlar başladı
Miniklerin minyatür sevgisi
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6 bakan ve 3 vali değişti sorun çözülmedi
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Bugünlere nasıl geldik?
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Milyoner sayısı arttı
CHP 'Mahalle Baskısı' yapıyor
Yürüme kurallarına uyun
Neden bu kin ve düşmanlık?
ABD'ye uyarı
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