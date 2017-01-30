Anayurt Gazetesi

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Turist gemisi battı
Biletler karaborsada...
Williams rekora doymuyor
Darbeci askerlerin davası ertelendi
Göçmen kararı yolcuların seyahatine engel oldu
İşçinin güvencesi patron
Amaçları Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak
Yapılandırma uzatıldı
20 milyon liralık yatırım
Böyle sistem Aborjinlerde yok
AK Parti işi sıkı tutuyor
İyi düşün Türkiye
Hedef 1 milyon Suriyeli göçmen
Örnek kütüphane
Turist gemisi battı
Törensiz toprağa verildi
Şampiyon Federer...
Açılış tarihi belli oldu
Dünyanın en büyük köprüsü olacak
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TÜMÜ
El-Kaide operasyonu: 40 ölü
96 personelin işine son verildi
Türkiye genelinde 'Huzur operasyonu'
600 bin aracı geri çağırıyor
Eto'o, gol sayısını yükseltti
Kalın'dan 'altın' yanıtı
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Yüzme Şenliği gerçekleştirildi
Çambaşı Yayla Festivali...
Akvaryum balıkları için "hastane"
2 ton sucuk dağıtıldı
Pekin'de halk Horoz Yılı'nı kutluyor
TÜRKİYE
Engellilere meslek edindirilecek
Eğlenerek öğreniyorlar
Firmalar haksız rekabet yapıyor
Balık ölümleri endişeyi arttırıyor
Şaheserler çıkarıyor
Karla mücadele ediliyor
Migrenden kurtulmak mümkün
Zabıtadan ‘kaldırım işgali’ denetimi
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İvedik parlayan yıldız
CHP’li belediyeler HalkKart’ı konuştu
Siteler esnafı fuarda buluştu
DIŞ HABERLER
Trump’ın kararı askıya alındı
New York federal mahkemesi, 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklayan başkanlık kararnamesini geçici süreyle askıya aldı.
İran’dan Trump’a tepki
Çin, Horoz Yılı'nı kutluyor
Parlamento Aden'e taşınıyor
Kırım Tatarları’ndan tepki
EKONOMİ
Kararlarda çifte standart var
Endüstri Samsung ile büyüyor
İhracatçılar hedef büyüttü
Oksijen, kendi rekorunu kırdı
Kış lastiği satışları yüzde 17 arttı
Muz üretimi rekor kırdı
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Kardan Adam Şenliği
Facia işte böyle teğet geçti!
Fiyatlar uçtu, imdada yerlisi yetişti
Erdoğan'a ‘Başkanlık' şarkısı yazdı
Çaldıkları köpeği veterinere götürdüler
SPOR
Kartal, liderliğini sürdürmek istiyor
Beşiktaş’ın konuğu Atiker Konyaspor
Melekler zirvede uçuyor
Ziraat, Beşiktaş’a set vermedi
Halkbank rövanşı aldı
Nilüfer’i puansız gönderdi
25 yıllık hasrete son verdi
BB Ankaraspor başarıya doymuyor
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Bisikletçiler Mysia için toplanıyor
Şampiyon Federer...
Eto'o, gol sayısını yükseltti
MAGAZİN
Medya Oscarları verildi
"Medya Oscarları 2016" ödüllerinde Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Peyman Alan, “ Yılın En İyi Gazete Sahibi” ödülüne layık görüldü.
Zirve Tek Kişilik
Satranç Müzesi’nde yılın ilk konseri
Sette doğum günü partisi
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Tatili verimli geçirin
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Yeni tarz Biondina
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Yarasa Opereti Opera Sahnesi’nde
KÜLTÜR-SANAT
Türk filmleri Roterdam’da
Kadının gözündenTürkiye’den Kareler
İstanbul Muğla'yı kuşbakışı gördü
İzmir'e modern opera binası
Şairler Samsun'da buluştu
Duygulandıran sergi
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Hamdi YILMAZ
Nusret KEBAPÇI
Kemal AKSUNGUR
ÇOK OKUNANLAR
İyi düşün Türkiye
Böyle sistem Aborjinlerde yok
Törensiz toprağa verildi
Turist gemisi battı
Hedef 1 milyon Suriyeli göçmen
20 milyon liralık yatırım
Yapılandırma uzatıldı
Örnek kütüphane
ÇOK YORUMLANANLAR
Ağaçlar kışa hazırlandı
Kıraathane kültürü yaşatılıyor
Yeşil kartlı hastalara doğrudan kabul
Fabrika açılıyor
İSDEMİR'e Enerji Verimliliği ödülü
Engelli kursiyerlere bakım
Marmarabirlik'ten uyarı
Görme engelliler dünyaya açılıyor
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@anayurt_06 kullanıcısından Tweetler
ANKET
Başkanlık sistemi öngören anayasa değişikliği için yapılacak olan referandumda nasıl oy kullanacaksınız?
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