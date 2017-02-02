Anayurt Gazetesi

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Emeklilerin beklediği imza atıldı
Emeklilerin beklediği imza atıldı
Rekora hazırlanıyor
Rekora hazırlanıyor
'Vize yasağı' Yahudileri kapsamıyor
'Vize yasağı' Yahudileri kapsamıyor
Süt sektöründe üretici isyanda
Süt sektöründe üretici isyanda
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LPG'ye zam yapıldı
LPG'ye zam yapıldı
7 hakim ve savcı açığa alındı
7 hakim ve savcı açığa alındı
Terör saldırısıyla ilgili 10 kişi tutuklandı
Terör saldırısıyla ilgili 10 kişi tutuklandı

Kapılarını açmak için gün sayıyor
Kapılarını açmak için gün sayıyor

Dünyanın en yaşlı fillerinden Indra öldü
Dünyanın en yaşlı fillerinden Indra öldü

6 bin 438 aracını geri çağırıyor
6 bin 438 aracını geri çağırıyor

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Yaşam savaşını kazandı Yaşam savaşını kazandı
Yaşam savaşını kazandı
 Köyün neşesi oldu Köyün neşesi oldu
Köyün neşesi oldu
 Sokak kedileri ‘Ev'lendi Sokak kedileri ‘Ev'lendi
Sokak kedileri ‘Ev'lendi
 Kırgız kültürünü tanıtıyorlar Kırgız kültürünü tanıtıyorlar
Kırgız kültürünü tanıtıyorlar
 Turizme ivme kazandırılacak Turizme ivme kazandırılacak
Turizme ivme kazandırılacak
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Telefona kızdı, internetle tanıştı Telefona kızdı, internetle tanıştı
Telefona kızdı, internetle tanıştı
 Amforanın cezası 13 yıl sonra geldi Amforanın cezası 13 yıl sonra geldi
Amforanın cezası 13 yıl sonra geldi
 Sur'un tarihi yapılarını taşa işliyor Sur'un tarihi yapılarını taşa işliyor
Sur'un tarihi yapılarını taşa işliyor
 Balıkçılar mola verdi Balıkçılar mola verdi
Balıkçılar mola verdi
Erzurum dünyaya açılacak Erzurum dünyaya açılacak
Erzurum dünyaya açılacak
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Elveda TANIK
Elveda TANIK
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İlyas ÖZDEMİR
İlyas ÖZDEMİR
Yeni modaya neden uydular?
Namık Kemal ZEYBEK
Namık Kemal ZEYBEK
Türk’ün inancı
Orhan SELEN
Orhan SELEN
Adaletsiz adalet olur mu?
Oktay TAŞ
Oktay TAŞ
Selanik İçinde Salâ Okunur
M. Yahya EFE
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Türk tipi başkanlık sistemi
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