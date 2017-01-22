Anayurt Gazetesi

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Astsubaylar and içti
Astsubaylar and içti
Çin ekonomisi büyüdü
Çin ekonomisi büyüdü
Terör propagandasına 8 gözaltı
Terör propagandasına 8 gözaltı
Türkiye’yi ziyaret edecek
Türkiye’yi ziyaret edecek
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37 polis gözaltına alındı
37 polis gözaltına alındı
37 polis gözaltına alındı
37 polis gözaltına alındı
Teşvik sayısı katlandı
Teşvik sayısı katlandı

Dolandırıcılık itirafı
Dolandırıcılık itirafı

ABD ekonomisi iyi bir hızda ilerliyor
ABD ekonomisi iyi bir hızda ilerliyor

5 ilde buzlanma ve don uyarısı
5 ilde buzlanma ve don uyarısı

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AnKARa'ya öyle yakışıyor ki kar… AnKARa'ya öyle yakışıyor ki kar…
AnKARa'ya öyle yakışıyor ki kar…
 Yüzyıllık kütüklerin yolculuğu Yüzyıllık kütüklerin yolculuğu
Yüzyıllık kütüklerin yolculuğu
 Gençlerbirliği grup liderliğini garantiledi Gençlerbirliği grup liderliğini garantiledi
Gençlerbirliği grup liderliğini garantiledi
 Arıcılar hedefine ulaşamadı Arıcılar hedefine ulaşamadı
Arıcılar hedefine ulaşamadı
 Minikler anlattı, büyükler dinledi Minikler anlattı, büyükler dinledi
Minikler anlattı, büyükler dinledi
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Meclis yine karıştı! Meclis yine karıştı!
Meclis yine karıştı!
 Öğrenciler ilk kez karla buluştu Öğrenciler ilk kez karla buluştu
Öğrenciler ilk kez karla buluştu
 Sosyal medyada tanıdı, yardımına koştu Sosyal medyada tanıdı, yardımına koştu
Sosyal medyada tanıdı, yardımına koştu
 Portakal içinde pişen ‘Türk Kahvesi’ Portakal içinde pişen ‘Türk Kahvesi’
Portakal içinde pişen ‘Türk Kahvesi'
 33 yıl sonra ellerine kavuştu 33 yıl sonra ellerine kavuştu
33 yıl sonra ellerine kavuştu
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