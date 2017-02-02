Anayurt Gazetesi

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Emeklilerin beklediği imza atıldı
Rekora hazırlanıyor
'Vize yasağı' Yahudileri kapsamıyor
Süt sektöründe üretici isyanda
Darbeci askerlerin gözaltı süreleri uzatıldı
"Demokrasiyi sindireceksin kardeşim"
Kızlar parayla satılıyor
FETÖ’cüler birer mankurta dönüştü
FETÖ’cülere gözaltı
Devlet yurtları kapanacak
Faşist ve sahtekar!
Üniversitede KHK istifası
MHP’de ‘Hayır’ cephesi genişliyor
Türk akımı onaylandı
Üniversitede haber merkezi
Sulak alanları koruyoruz
Sancaklı'nın eşi hayatını kaybetti!
Doğalgaz boru hattı anlaşması onaylandı
TSK personel mevcutlarını açıkladı
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TÜMÜ
LPG'ye zam yapıldı
7 hakim ve savcı açığa alındı
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Kırgız kültürünü tanıtıyorlar
Turizme ivme kazandırılacak
TÜRKİYE
Egelilere İnovaLİG 2017’ye davet
117 yaşında ‘evet’ dedi
Kalıcı işlere yatırım yapın
Ülke ve bölgemizekatma değer katalım
Mücadelede gönülleri fethettiler
Referandum kavgası
Bastonlu başkan
Kedilerin dedesi
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Vizyon projeler mühendislere anlatıldı
Hatay Expo’yu aldı
Güneş enerjisi çiftçiye kullandırılacak
DIŞ HABERLER
Suriye görüşmeleri ertelendi
İsviçre'nin Cenevre kentinde 8 Şubat'ta yapılması planlanan Suriye barış görüşmeleri 20 Şubat'a ertelendi.
Bir Kuşak Bir Yol Girişimi çok önemli
Çin, yeraltı zengini bir ülke
BM’den, Trump’a eleştiri
Ruhani'den Trump'a tepki
EKONOMİ
Türkiye turizmine Japon modeli
Kadınlar için iş birliği
EPDK'dan açıklama
Tüketici neden tercih ediyor?
Hem romantik hem ekonomik
Piyasa 2016'yı hareketli kapattı
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Telefona kızdı, internetle tanıştı
Amforanın cezası 13 yıl sonra geldi
Sur'un tarihi yapılarını taşa işliyor
Balıkçılar mola verdi
Erzurum dünyaya açılacak
SPOR
Muslera rekora hazırlanıyor
Gençlerbirliği’nde kupa mesaisi
Osmanlıspor’da kupa hazırlıkları
Hacettepe Kaplan’a emanet
A.Gücü hazırlıklara başladı
Fener’in konuğu son şampiyon
Yiğiner’e taziye ziyareti
Antalya’da tekvando festivali
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Spor yaparak stres atıyorlar
Buz pistine İzmir damgası
Çorlu Fener, devlerleoynayacak
MAGAZİN
Onur Ödülleri belli oldu
Ankara Uluslararası Film Festivali kapsamında verilen Onur Ödülleri bu yıl, İzzet Günay, Ahmet Say ve Oyuncular Sendikası’na verilecek.
Mozart’ın Hayatı Opera Sahnesi’nde
Canlı yayında ödül
Saksafon’un efsane virtüözü
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İple kepçe kulak operasyonu
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Elif’in yeni silahı
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Kapağı okurlar belirliyor
KÜLTÜR-SANAT
Evini müzeye çevirdi
Kapalı gişe oyun Ankara’ya geliyor
Üç Mehmet’in Dansı Urla’da
En kısa ay, en unutulmaz geceler
Kadınlarımız hikayesi olan şeyleri sever
Türküler filizlendi
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Türk’ün inancı
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Türk tipi başkanlık sistemi
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Terör ve işsizlik endişe yaratıyor
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Temiz olamadık bir türlü?
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İlhan Cavcav ve sonrası
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ÇOK OKUNANLAR
Devlet yurtları kapanacak
MHP'de ‘Hayır' cephesi genişliyor
Üniversitede KHK istifası
FETÖ'cülere gözaltı
FETÖ'cüler birer mankurta dönüştü
Kızlar parayla satılıyor
Üniversitede haber merkezi
Türk akımı onaylandı
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!f Yarın ile Sanal Gerçeklik
Kapağı okurlar belirliyor
Elif'in yeni silahı
İple kepçe kulak operasyonu
Saksafon'un efsane virtüözü
Canlı yayında ödül
Mozart'ın Hayatı Opera Sahnesi'nde
Onur Ödülleri belli oldu
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