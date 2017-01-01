Anayurt Gazetesi

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5 il için buzlanma ve don uyarısı
5 il için buzlanma ve don uyarısı
Haksız hapse tazminat
Haksız hapse tazminat
Fenerbahçe'de izin başladı
Fenerbahçe'de izin başladı
Yaralıların sayısı 303'e ulaştı
Yaralıların sayısı 303'e ulaştı
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Ateşkes kararını kabul etti
Ateşkes kararını kabul etti
Rusya ABD'ye misillemeye hazırlanıyor
Rusya ABD'ye misillemeye hazırlanıyor
Yayın kısıtlamasına uymayan TV'lere ceza
Yayın kısıtlamasına uymayan TV'lere ceza

İstanbul'da terör saldırısı: 65 yaralı
İstanbul'da terör saldırısı: 65 yaralı

Gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
Gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Çin'den TL kararı
Çin'den TL kararı

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Sel tehlikesi... Sel tehlikesi...
Sel tehlikesi...
 Dondurucu soğuklar... Dondurucu soğuklar...
Dondurucu soğuklar...
 Mersin'de kuvvetli yağış Mersin'de kuvvetli yağış
Mersin'de kuvvetli yağış
 Barajlara kar dopingi Barajlara kar dopingi
Barajlara kar dopingi
 Tunceli şehidi memleketine uğurlandı Tunceli şehidi memleketine uğurlandı
Tunceli şehidi memleketine uğurlandı
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Aeneas Rotası Çalıştayı Aeneas Rotası Çalıştayı
Aeneas Rotası Çalıştayı
 Türkiye'nin ilki, ziyaretçilerini bekliyor Türkiye'nin ilki, ziyaretçilerini bekliyor
Türkiye'nin ilki, ziyaretçilerini bekliyor
Mersin sular altında kaldı Mersin sular altında kaldı
Mersin sular altında kaldı
 Kimine çile kimine eğlence Kimine çile kimine eğlence
Kimine çile kimine eğlence
Fıstık gibi 'vosvos' Fıstık gibi 'vosvos'
Fıstık gibi "vosvos"
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