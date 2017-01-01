Anayurt Gazetesi

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5 il için buzlanma ve don uyarısı
Haksız hapse tazminat
Fenerbahçe'de izin başladı
Yaralıların sayısı 303'e ulaştı
Saldırının hedefinde insanlık var
"İnsanlık katlediliyor"
Gece kulübünde silahlı saldırı: 39 kişi hayatını kaybetti
Hiçbir terör saldırısı birliğimizi bozamayacak
İstanbul’daki saldırıya dünyadan tepkiler
34 terörist etkisiz hale getirildi
39 insanımız hayatını kaybetti
94 derneğin faaliyetleri durduruldu
Motorine 12 kuruş zam
Hiçbir ABD'li diplomatı sınır dışı etmeyecek
Yanmış ceset bulundu
Emeklilere ödenecek promosyon rakamları açıklandı
Sistem, Erdoğan üzerine kuruluyor
Az uyku öldürüyor
Ne ezandan ne Atatürk’ten vazgeçeriz
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TÜMÜ
Ateşkes kararını kabul etti
Rusya ABD'ye misillemeye hazırlanıyor
Yayın kısıtlamasına uymayan TV'lere ceza
İstanbul'da terör saldırısı: 65 yaralı
Gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
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Mersin'de kuvvetli yağış
Barajlara kar dopingi
Tunceli şehidi memleketine uğurlandı
TÜRKİYE
5 il için buzlanma ve don uyarısı
34 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da terör saldırısı: 65 yaralı
Hızlı tren ile gelişmek istiyorlar
Hayatını işitme engellilere adadı
Gaziantep’in kurtuluşu kutlandı
Nurçin'in hayalleri gerçekleşiyor
Kayarak okula gidiyorlar
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Hastanede yangın çıktı
Trafik kazası: 5 yaralı
Kara kış çiftçinin yüzünü güldürdü
DIŞ HABERLER
Ateşkes kararını kabul etti
Türkiye ve Rusya'nın, Suriye'de şiddeti sona erdirme ve siyasi görüşmeleri hızlandırmaya yönelik çabalarını destekleyen ...
ABD-Rusya ilişkilerinde en gergin dönem
Gönüllü doktorlar sağlık taraması yaptı
Sığınmacıdan dayak iddiası
Ateşkes büyük ölçüde uygulanıyor
EKONOMİ
Dış ticaret açığı Kasım’da azaldı
Media Markt, Ankara’da 7. mağazasını açtı
Vodafone 2016’da öncü oldu
Ford Otosan, lider oldu
Siber güvenlik için altın tavsiyeler
GittiGidiyor’a bir ödül daha
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Aeneas Rotası Çalıştayı
Türkiye'nin ilki, ziyaretçilerini bekliyor
Mersin sular altında kaldı
Kimine çile kimine eğlence
Fıstık gibi "vosvos"
SPOR
Gençlerbirliği liderliğini sürdürdü
Cepler dolu tribünler boş
Milli takımda Serdar Eler dönemi
Kupa Voley eşleşmeleri belli oldu
Milli mayolar belli oldu
Trabzonspor'da ipler gerildi
Gaziantepspor'a Brezilyalı sol bek
Ziraat, voleybol liglerine damga vurdu
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Adıyaman Üniversitesi Şampiyon
Tekirdağspor için seferberlik vakti
Gençler bu zirveyi çok sevdi
MAGAZİN
Muhteşem yeni yıl konseri
Çankaya Belediyesi Çocuk Korosu ve Çocuk Orkestrası tarafından düzenlenen yeni yıl konseri yılbaşı öncesi çocuklara ve ailelerine moral oldu.
En iyi fotoğrafçının tercihi oldu
Ankara’nın lezzet durakları
Buray yılbaşı gecesi üç ayrı yerde
▪
Yılbaşını midenize zehir etmeyin
▪
Orada Duruverseydi Zaman
▪
2017’ye Tango ile merhaba!..
KÜLTÜR-SANAT
Yaşama sevinçleri arttı
Mor ve Ötesi gönülleri fethetti
Mehmet Çevik Fotoğraf Sergisi açıldı
TSKM’de Yeni Yıl konseri
Fazıl Say İKÜ sahnesinde
Yarışma ödülleri belli oldu
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Kemal AKSUNGUR
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Gece kulübünde silahlı saldırı: 39 kişi hayatını kaybetti
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Hiçbir terör saldırısı birliğimizi bozamayacak
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"İnsanlık katlediliyor"
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İstanbul'da terör saldırısı: 65 yaralı
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İstanbul'da terör saldırısı: 65 yaralı
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34 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'daki saldırıya dünyadan tepkiler
Hiçbir terör saldırısı birliğimizi bozamayacak
Gece kulübünde silahlı saldırı: 39 kişi hayatını kaybetti
5 il için buzlanma ve don uyarısı
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