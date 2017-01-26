Anayurt Gazetesi

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Katar liderliğini korudu
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DEAŞ'lı 23 terörist etkisiz hale getirildi
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AB ülkeleri milyonlar ödedi
Meksika, duvarın parasını ödemeyecek
Erdoğan'dan referandum açıklaması...
Yolsuzluk liginde küme düştük
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Yine din adamı gerginliği
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'Güçlü bir Türkiye için Evet'
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TÜRKİYE
Doğuda soğuklar Sibirya’yı geçti
Van akıllı ilaca kavuştu
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Cazibe merkezleri ekonomiyi canlandıracak
Kadın çobanın ekmek kavgası
Bitlis’te ‘klimalı otobüs durağı’
Benzin istasyonunda karnını doyurdu
Aydın marka şehir olmalı
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Tarihe yolculuk yaptılar
Suriyelilerin dedesi oldu
İtfaiye erlerine eğitim veriliyor
DIŞ HABERLER
Çadır kentlerde kış zor geçiyor
Halep'in doğusundan tahliye edilen Suriyeliler, İdlib kentinde sığındıkları çadır kentlerde kış mevsiminin zor şartlarıyla mücadele ediyor.
ABD’ye Güney Çin Denizi uyarısı
Diyalog süreci devam ediyor
BM’den İsrail’e tepki
Katar liderliğini korudu
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Sektörel Güven Endeksleri azaldı
İnşaat ve konut sektörü buluştu
Kaybetmemek için vekille çalışılmalı
GF Hakan Plastik hedef büyüttü
Lexus artık Ankara’da
Emeklilere zam farkları ödenmeye başlandı
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Bir şehir gözyaşlarına boğuldu
Ergene zehirden kurtulacak
‘Türk kartalı'nda sona gelindi
Kitaplar Küçük Umut'tan sorulur
İstanbul'da kimyasal alarm!
SPOR
Trabzonspor’dan Avni Aker’e veda
Ersan Gülüm, dönüyor
A.Gücü’nde Karşıyaka hazırlığı
Avrupa Ligi’nde Türk derbisi
Şevval sekiz yıllık rekoru kırdı
Rekoru kıramadan ayrıldı
Takımımız sahipsiz değil
Nilüfer’den muhteşem dönüş
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Pursaklar seriyi sürdürüyor
Muratpaşa’nın melekleri galip
Williams 14 yıl sonra finalde
MAGAZİN
Sevdikleriniz için üretilmiş
Sevgiyle üretilmiş, birbirinden seçkin hediye alternatifleri LSV Dükkân markası ile Sevgi Günü’ne hazır.
Çocuklara tatil keyfini yaşatacak
Erdoğan Demir güven tazeledi
Fotoğrafçılar Yamula’da buluştu
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Sezen Aksu’dan özel şarkı
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Merve Özbey coşturdu
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Cep telefonu ile klip çekti
KÜLTÜR-SANAT
Duygu yüklü bir sergi
Bandocunun ilk albümü
Orhan Kemal'e saygı paneli
Ustalar deyişlerle anıldı
Yok böyle muhabbet...
Muhteşem konser
Anayurt Gazetesi Facebook'ta
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kişi beğendi
Anayurt Gazetesi Twitter'da
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kişi takip ediyor
ANAYURT GAZETESİ
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Firavunun kuralları nasıl saptanır?
Oktay TAŞ
İşsizlik Korkutuyor!
M. Yahya EFE
Siyasetin itibarı tartışılıyor
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Ankara’yı yeşillendiren iki bürotkrat
Ali COŞKUN
Başlıksız yazı
Tuncay ALTUN
Hep korkutulduk
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Nusret KEBAPÇI
Kemal AKSUNGUR
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‘Evet' diyen Milliyetçi olamaz
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DEAŞ'lı 23 terörist etkisiz hale getirildi
Trump karşıtı gösterileri izleyen gazetecilere hapis cezası
Williams 14 yıl sonra finalde
Altın geriledi...
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