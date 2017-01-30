Anayurt Gazetesi

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Turist gemisi battı
Turist gemisi battı
Biletler karaborsada...
Biletler karaborsada...
Williams rekora doymuyor
Williams rekora doymuyor
Darbeci askerlerin davası ertelendi
Darbeci askerlerin davası ertelendi
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El-Kaide operasyonu: 40 ölü
El-Kaide operasyonu: 40 ölü
96 personelin işine son verildi
96 personelin işine son verildi
Türkiye genelinde 'Huzur operasyonu'
Türkiye genelinde 'Huzur operasyonu'

600 bin aracı geri çağırıyor
600 bin aracı geri çağırıyor

Eto'o, gol sayısını yükseltti
Eto'o, gol sayısını yükseltti

Kalın'dan 'altın' yanıtı
Kalın'dan 'altın' yanıtı

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Yüzme Şenliği gerçekleştirildi Yüzme Şenliği gerçekleştirildi
Yüzme Şenliği gerçekleştirildi
 Çambaşı Yayla Festivali... Çambaşı Yayla Festivali...
Çambaşı Yayla Festivali...
 Akvaryum balıkları için 'hastane' Akvaryum balıkları için 'hastane'
Akvaryum balıkları için "hastane"
 2 ton sucuk dağıtıldı 2 ton sucuk dağıtıldı
2 ton sucuk dağıtıldı
 Pekin'de halk Horoz Yılı'nı kutluyor Pekin'de halk Horoz Yılı'nı kutluyor
Pekin'de halk Horoz Yılı'nı kutluyor
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Kardan Adam Şenliği Kardan Adam Şenliği
Kardan Adam Şenliği
 Facia işte böyle teğet geçti! Facia işte böyle teğet geçti!
Facia işte böyle teğet geçti!
 Fiyatlar uçtu, imdada yerlisi yetişti Fiyatlar uçtu, imdada yerlisi yetişti
Fiyatlar uçtu, imdada yerlisi yetişti
 Erdoğan’a ‘Başkanlık’ şarkısı yazdı Erdoğan’a ‘Başkanlık’ şarkısı yazdı
Erdoğan'a ‘Başkanlık' şarkısı yazdı
 Çaldıkları köpeği veterinere götürdüler Çaldıkları köpeği veterinere götürdüler
Çaldıkları köpeği veterinere götürdüler
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Cahit AKMAN
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Harika ÖREN
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Milli beraberlik ve paylaşım
Feyzullah Aydaş
Feyzullah Aydaş
Futbolda olası değişiklikler
Orhan SELEN
Orhan SELEN
Bir kadın
M. Arif DEMİRER
M. Arif DEMİRER
Çok zor yazılmış bir Uğur Mumcu yazısı
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