Anayurt Gazetesi

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Yarın başlıyor...
Yarın başlıyor...
Pekin acımasız olacak
Pekin acımasız olacak
İşsizlik açıklandı
İşsizlik açıklandı
Maden ocağında göçük: 1 ölü
Maden ocağında göçük: 1 ölü
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Bahçeli'ye dijital kimliğini verdi
Bahçeli'ye dijital kimliğini verdi
Trump'tan 'brexit' yorumu
Trump'tan 'brexit' yorumu
'Teröre Karşı Birlik' yürüyüşü
'Teröre Karşı Birlik' yürüyüşü

'Tereciye tere sattık'
"Tereciye tere sattık"

Hedefin altında gerçekleşti
Hedefin altında gerçekleşti

Cezaevi isyanı: 26 ölü
Cezaevi isyanı: 26 ölü

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Çocukların umudu resim Çocukların umudu resim
Çocukların umudu resim
 Yemeniciliği yaşatmaya çalışıyor Yemeniciliği yaşatmaya çalışıyor
Yemeniciliği yaşatmaya çalışıyor
“Hayata Sahip Çikmak” için yürüyecekler “Hayata Sahip Çikmak” için yürüyecekler
“Hayata Sahip Çikmak” için yürüyecekler
 Konser ve defileye büyük ilgi Konser ve defileye büyük ilgi
Konser ve defileye büyük ilgi
 Douz Çölü'nde gün batımı Douz Çölü'nde gün batımı
Douz Çölü'nde gün batımı
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Türk ve Suriyeli gençlerden dostluk maçı Türk ve Suriyeli gençlerden dostluk maçı
Türk ve Suriyeli gençlerden dostluk maçı
Yeniden doğmuş gibiyim Yeniden doğmuş gibiyim
Yeniden doğmuş gibiyim
 Benzin uçtu,vatandaş LPG'ye döndü Benzin uçtu,vatandaş LPG'ye döndü
Benzin uçtu,vatandaş LPG'ye döndü
 Palandöken’de kızak keyfi Palandöken’de kızak keyfi
Palandöken'de kızak keyfi
 Maden ocağı göçtü Maden ocağı göçtü
Maden ocağı göçtü
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Harika ÖREN
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Kız Kulesi’nden Nazım’a uzanan yol
Feyzullah Aydaş
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İdoller ve umutlar
Orhan SELEN
Orhan SELEN
Tokaç’ın sözlük anlamı:“Çamaşır yıkarken kullanılan, tahtadan, yassı tokmak.”
M. Arif DEMİRER
M. Arif DEMİRER
‘Soykırım-vatana ihanet’ sözcükleri ve Garo Paylan
Murat POLAT
Murat POLAT
CHP ve HDP erken seçim istiyor
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