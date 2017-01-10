Anayurt Gazetesi

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İşbirliği güçlendirilecek
İşbirliği güçlendirilecek
Kar tatili uzadı
Kar tatili uzadı
FETÖ/PDY operasyonu: 40 gözaltı
FETÖ/PDY operasyonu: 40 gözaltı
Taksiciyi darbedip aracını yaktılar
Taksiciyi darbedip aracını yaktılar
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Pazar yerinin çatısı çöktü
Pazar yerinin çatısı çöktü
Tedavisi yoğun bakımda sürüyor
Tedavisi yoğun bakımda sürüyor
İstanbul için kuvvetli kar uyarısı
İstanbul için kuvvetli kar uyarısı

Fil sürüsü köye indi
Fil sürüsü köye indi

9 terörist etkisiz hale getirildi
9 terörist etkisiz hale getirildi

74 seferi iptal edildi
74 seferi iptal edildi

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Sebze ve meyve fiyatları yükseldi Sebze ve meyve fiyatları yükseldi
Sebze ve meyve fiyatları yükseldi
 Soğukta tepeye çıkıyorlar Soğukta tepeye çıkıyorlar
Soğukta tepeye çıkıyorlar
 Devlet desteği ile iş kadını oldu Devlet desteği ile iş kadını oldu
Devlet desteği ile iş kadını oldu
 ‘Eskimo’ usulü balık avı ‘Eskimo’ usulü balık avı
‘Eskimo' usulü balık avı
 Facianın 4'üncü yılı... Facianın 4'üncü yılı...
Facianın 4'üncü yılı...
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Soğuk hava sert vurdu Soğuk hava sert vurdu
Soğuk hava sert vurdu
 Okulda doğal yaşamı öğreniyorlar Okulda doğal yaşamı öğreniyorlar
Okulda doğal yaşamı öğreniyorlar
 Sarıyer'de pazar yerinin çatısı çöktü Sarıyer'de pazar yerinin çatısı çöktü
Sarıyer'de pazar yerinin çatısı çöktü
 Kızak Şenliği'nde şehitler unutulmadı Kızak Şenliği'nde şehitler unutulmadı
Kızak Şenliği'nde şehitler unutulmadı
 Dükkanın kapısını kedilere açtı Dükkanın kapısını kedilere açtı
Dükkanın kapısını kedilere açtı
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Mehmet TOMANBAY
Mehmet TOMANBAY
Dolar kuru artacak mı?
Mustafa AKAY
Mustafa AKAY
Bir sevdadır Atatürk
Orhan SELEN
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Güzel insanlar demişler ki (24)
M. Yahya EFE
M. Yahya EFE
“Efece Yazarlardan Hayata Bakış”
M. Arif DEMİRER
M. Arif DEMİRER
Bayan Alçı’ya göre Atatürk milliyetçiliği uyduruk bir laf imiş
Murat POLAT
Murat POLAT
6 bakan ve 3 vali değişti sorun çözülmedi
Ali COŞKUN
Ali COŞKUN
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