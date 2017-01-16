Anayurt Gazetesi

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Yeşilay’dan sanal kumar uyarısı
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Geleceğin patronları
Ballı maaş
Minik elin büyük hayali
Gökçek: Turp gibiyim
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Sel Meclis’e taşındı
Halepli bir çocuk üşürse biz donarız
Karataş limanı temizlendi
DIŞ HABERLER
Çin’den Trump’a Tayvan tepkisi
Çin Dışişleri Bakanlığı: "ABD'deki siyasi partiler, verdikleri ortak söze uymalı. Tayvan sorunu pazarlık konusu edilemez"
Kolombiya’da müzakere umudu
Hava kirliliğiyle mücadele
Cezaevinde isyan
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"Tereciye tere sattık"
Öğrencilerin ilk tercihi ABD oldu
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Pronet’ten 5 korumalı güvenlik
Arvato hız kesmiyor
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Türk ve Suriyeli gençlerden dostluk maçı
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Benzin uçtu,vatandaş LPG'ye döndü
Palandöken'de kızak keyfi
Maden ocağı göçtü
SPOR
Yenilmezliği sürdürmeye çalışacak
Ata sporunu dünyaya tanıtacağız
Kartal zirve takibini sürdürecek
Boluspor yarışın içerisinde olacak
‘Festival Voleybol’ Bursa’da düzenlenecek
Bennett İstanbul’a geldi
Akhisar deplasmanda ‘suskun’
‘İyi bir gidişat yakaladık
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Pistlerde sağlık onlara emanet
Kayseri’yi temsil ediyorlar
Kalesi düştü...
MAGAZİN
Sallanırız! Ama yıkılmayız!
78 yaşındaki kundura ustasından ders gibi sözler…
Kayak merkezleri çağırıyor
Sıla, heybeden şarkılarını çıkarıyor
Sınır tanımaz özgürlük Carmen
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Çocuklar için, çocuklarla sanat
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Sosyal Medya mutsuz ediyor
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18 yaşındaki oğlunu arıyor
KÜLTÜR-SANAT
Deri, Etimesgut’ta işlenir!
Cide halk oyunlarını sevdi
Maskeler dile geliyor
Bizi hayatta tutan şey yerçekimi
Onda Tanrı'yı, Tanrı'da O'nu görmek
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Tokaç’ın sözlük anlamı:“Çamaşır yıkarken kullanılan, tahtadan, yassı tokmak.”
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‘Soykırım-vatana ihanet’ sözcükleri ve Garo Paylan
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CHP ve HDP erken seçim istiyor
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