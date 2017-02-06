Anayurt Gazetesi

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Vatandaşa konut müjdesi
Dört mevsim ilgi görüyor
Soğuk hava ve çığ 37 can aldı
Nöbet devam ediyor
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Sığırcıkların dansı görenleri büyüledi
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Trump’a hukuk tokatı
Gözler Erdoğan’da...
Rejim değiştirmiyoruz!
Sonuç çantada keklik değil
Millet referandumda dersini verecek
Saflar belli oldu!
Esnafa referandum kıyağı
Alo çocuğum kayboldu
Ders zili çaldı, maraton başladı
Ocak hedefi tuttu
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TÜMÜ
AK Parti'li gençlere mektup
Hindistan’da vatandaşa nakit para
Bakanın açıklamaları provokatiftir
Sevgililerin tercihi elmas
LeBron James, Kobe Bryant'ı geride bıraktı
MHP kampa girecek
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Ahmet Aslan hayranlarıyla buluştu
TÜRKİYE
Devlet seferber oldu
GAP mesleğe yatırım yapıyor
Çalışma hayatında milli seferberlik
Kadınlara yeni kazanç kapısı
‘Görünmez adam’
Diyarbakır’ın Hürrem’i
İhram üniversitelilerin gelir kapısı oldu
Mağarada kendir üretiyorlar
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Kız çocukları okutuluyor
Kandil Barajı buz tuttu
Duyarlılık şahini ölümden kurtardı
DIŞ HABERLER
Gerginliğe yol açan duvar yıkılacak
Kosova ve Sırbistan arasında gerginliğe neden olan duvarın yıkılmasına karar verildi.
Kanada’da İslamofobi protestosu
Af tasarısına protesto
Yemen’de çatışma
Çin’de kuş gribi
EKONOMİ
Otomotiv liderliğini sürdürüyor
Yeni liderler yetiştiriyoruz
2020’lerin konutu özgür ve ferah olacak
QNB Finansbank'tan milyarlık kar
Yöneticiler, Gaming İstanbul2da konuştu
Vodafone’dan Kış Kampanyası
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Unutamadık seni...
Bosna'daki savaşın gazi camisi
Davullu, danslı protesto!
Çin Seddi tarihe meydan okuyor
En iyi yöresel yemek için yarıştılar
SPOR
Gençlerbirliği kupaya veda etti
Büyükelçilerden EYOF'a tam not
Halkbank, Sarıyer’i devirdi
Trabzonspor’dan sert açıklama
R.Madrid’e gitmek hataydı
Adana ASKİ’nin Beşiktaş zaferi
Millilerin rakipleri belli oldu
Toroslar’ın milli gururu
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Kabakçı’dan Duruay’a ziyaret
Ofspor’da Bafralı gururu
Çayırova’ya tamdonanımlı salon
MAGAZİN
Minik şefler, anneleri için pişirdi
Nelipide Gurme, ünlü anne ve çocuklarıyla pide pişirmek için bir araya geldi.
Zirve yolculuğu başlıyor
Magazin yorumculuğunu bıraktı
Akay, kadınlar için söyledi
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Çalışanlar kahvaltıyı ofiste yapıyor
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Zuhal Olcay sahne alıyor
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Mesut Yar Sunar
KÜLTÜR-SANAT
Farkındalık ödülleri dağıtıldı
Başkent, kapalı gişe oynuyor
İstanbul Başkent’e taşındı
Çocukları babalarını anlattı
Mübadiller Ata’nın huzurunda
İmam Hatipli ressam büyüledi
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ANAYURT GAZETESİ
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Cahit AKMAN
Referandum Promosyonları
Harika ÖREN
Sanat durdurak bilmiyor
Orhan SELEN
Neden gerilerden gidiyoruz?
M. Yahya EFE
Çocuklarla doğru iletişim kurabilmek
M. Arif DEMİRER
Evet çıkarsa?
Murat POLAT
14 yılda 11 kez sandığa gittik
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ÇOK OKUNANLAR
Esnafa referandum kıyağı
Sonuç çantada keklik değil
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Ders zili çaldı, maraton başladı
Trump'a hukuk tokatı
Rejim değiştirmiyoruz!
Ocak hedefi tuttu
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İnsan robota karşı yarışacak
Bursa yine dünya gündeminde
Toroslar'ın milli gururu
Millilerin rakipleri belli oldu
Bisiklet otobüse bindi
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Anayurt Gazetesi
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@anayurt_06 kullanıcısından Tweetler
ANKET
Başkanlık sistemi öngören anayasa değişikliği için yapılacak olan referandumda nasıl oy kullanacaksınız?
EVET
HAYIR
ÇEKİMSER
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