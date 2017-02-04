Anayurt Gazetesi

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Hayvan katliamı...
Terör örgütüne darbe
ABD'den Kuzey Kore'ye uyarı
Çin'de 4 bina çöktü: 22 ölü
Türkiye emin adımlarla ilerleyecek
Hakim ve savcılık iddianamesi tamamlandı
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Maliyet 200 milyon lira
Yurt sorunu çözülürdü
Bahçeli, siyasi islamın önünü açtı
Diyarbakır yasak şehri
Kılıçdaroğlu istifasını istedi
Odalar 'Hayır' diyor
Yunanistan’a nota!
Obezite kanser ediyor
Rizeli Heidi
Kanıtlara bakmıyorlar
FETÖ’cü akademisyenler para yağdırmış
İkiz bebekler 'farklı yıllarda' dünyaya geldi
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TÜMÜ
Adli Tıp’tan olumsuz rapor
Merkel ile Kılıçdaroğlu bir araya geldi
Aranan bin 848 şüpheli yakalandı
Angelina Jolie'den tepki
Kılıçdaroğlu istifasını istedi
Sıcaklıklar yurt genelinde artacak
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Vize yasağına karikatürlü tepki
Edremit'te bahar havası
Uruguay'da 'Lemanja' Festivali
Tepeli pelikanlar koruma altında
Demet Akalın yüzlerce üniversiteliyi coşturdu
TÜRKİYE
Evka-3 için yarışacaklar
Yağmur suyu çilesi bitiyor
Turiste hasret kalacağız
Kuşadası esnafı isyanda
Kınalı kuzular
Yenikent’in kaderi değişti
İtfaiye nefes alamadı
Horon da bizim, Zeybek’de
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Sporcu dostu vali
Ünlülerin heykellerini yapıyor
Çay bahçesinde tarihi sergiliyor
DIŞ HABERLER
Trump, Rakka'yı rafa kaldırdı
Obama yönetiminin, Trump’ın ekibine Rakka'nın alınması için PYD/PKK terör örgütüne askeri yardım içeren bir plan sunduğu iddia edildi.
Senatörlerden İran’a çağrı
Yemenliler Trump’ı protesto etti
Hava saldırıları endişe verici
Barışa yardımcı olmaz
EKONOMİ
Galatasaray çeyrek finalde
Enflasyon Ocak’ta arttı
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Türkiye’nin En Değerli Bankası 'Akabank'
Vodafone büyümeye devam ediyor
Baydöner, kendi akademisini kurdu
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Donan gölde tehlikeli eğlence
Belediyede grev, sokakta çöp var
Meraklı gözler parayı bekledi
Üçüz kardeşler yeni yuvasında
SPOR
Beşiktaş’ın kozu Fener’in kabusu
Başkent’te favori Gençlerbirliği
Galatasaray, Başakşehir karşısında
Seramiksan, Galatasaray’ı konuk ediyor
Kros takımlarımız Portekiz’e gitti
Kupada derbi heyecanı
Ziraat’e Rus smaçör
‘Su altı perileri’ fırtına estirdi
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En iyilerle yarışacak
Başkan Sözlü stadyumu gezdi
Avrupa’ya giden en kısa yol
MAGAZİN
Minik şefler, anneleri için pişirdi
Nelipide Gurme, ünlü anne ve çocuklarıyla pide pişirmek için bir araya geldi.
Zirve yolculuğu başlıyor
Magazin yorumculuğunu bıraktı
Akay, kadınlar için söyledi
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Çalışanlar kahvaltıyı ofiste yapıyor
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Zuhal Olcay sahne alıyor
▪
Mesut Yar Sunar
KÜLTÜR-SANAT
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Çocukları babalarını anlattı
Mübadiller Ata’nın huzurunda
İmam Hatipli ressam büyüledi
Cumaları kimseye söz vermeyin
Muzaffer Sarısözen anıldı
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Cahit AKMAN
Referandum ligi başlıyor
İlyas ÖZDEMİR
TV ekranları işgal altında…
Orhan SELEN
Batı kedileri ne yapar?
Oktay TAŞ
Tarih Belli Değil Amaç Sonuçlar Belli
Mustafa BALKIZ
Tavanı aşan primleri alabilir miyim?
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Yunanistan'a nota!
FETÖ'cü akademisyenler para yağdırmış
Rizeli Heidi
Odalar 'Hayır' diyor
Bahçeli, siyasi islamın önünü açtı
Yurt sorunu çözülürdü
Obezite kanser ediyor
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Heybeden Şarkılar
Mesut Yar Sunar
Zuhal Olcay sahne alıyor
Çalışanlar kahvaltıyı ofiste yapıyor
Akay, kadınlar için söyledi
Magazin yorumculuğunu bıraktı
Zirve yolculuğu başlıyor
Minik şefler, anneleri için pişirdi
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@anayurt_06 kullanıcısından Tweetler
ANKET
Başkanlık sistemi öngören anayasa değişikliği için yapılacak olan referandumda nasıl oy kullanacaksınız?
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